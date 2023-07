LIVE Vierdaagse | Sfeer op de Wedren is ‘onbeschrijfelijk’ | Wordt het Snollebollekes of Ronnie Ruysdael?

Dit was de intocht van de 103de Vierdaagse: 41.235 lopers over de finish en veel gekte

NIJMEGEN - Nee, de intocht van de 103de Nijmeegse Vierdaagse gaat zeker niet de boeken in als die met de meest vermoeide wandelaars. In totaal 41.235 lopers passeerden vandaag de finish. Dat zijn er 229 meer dan in 2018.