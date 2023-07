Live Vierdaagse | Zo verliep de Dag van Elst • De laatste loper heeft héél veel mazzel • De wonderknieën van Arnold (88) doen het uitstekend

'Onverantwoord gedrag'

Dat een handjevol snelle lopers dinsdag vóór de safety car liep, is volgens Henny Sackers 'onverantwoord'. Als dit komende dagen opnieuw gebeurt, is diskwalificatie van deelnemers die dit doen niet uitgesloten. De veiligheidsauto rijdt voor het eerst vooraan op het parcours, om ongelukken te voorkomen en te controleren of alle wegen wel veilig zijn.

,,De wagen zetten we in om wandelaars tegen zichzelf te beschermen. Voor de veiligheid. De vroege lopers starten in het donker, bij de snelste lopers was het in het verleden weleens zo dat er nog verkeer op de weg was”, zegt Sackers.

,,We zijn met de mensen die vooruit liepen, in gesprek gegaan. Een enkeling vindt het ‘wandelaar pesten', anderen begrepen het na onze uitleg wel. Als dit wéér gebeurt, sluiten we diskwalificatie niet uit. De Vierdaagse is geen wedstrijd.”