Soms wel drie uur in de rij na Vierdaagse om een dikke blaar te laten prikken: ‘Ze zijn heel pijnlijk’

Roze vlaggen, slingers en klaarge­stoomd personeel; Beuningen en Wijchen bereiden zich voor op Roze Woens­dag

De horecaondernemers in Wijchen maken zich op voor een pittige en onvergetelijke 24 uur. Dinsdagavond wordt er eerst feest gevierd op de Markt, waarna enkele uren later de Vierdaagsewandelaars in alle vroegte door het centrum van Beuningen en Wijchen trekken.