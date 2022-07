Waalkade gaat uit zijn dak bij Ronnie Flex, politie waarschuwt voor drukte; op andere plekken minder feestgangers

Jong en dronken op de Vierdaagse­fees­ten: nooit helemaal te voorkomen

NIJMEGEN - Het is ieder jaar opnieuw een issue: hoe voorkom je dat minderjarigen in de stad tijdens de Vierdaagsefeesten alcohol drinken? De organisatie neemt, in samenspraak met de politie en gemeente, steeds meer maatregelen. Dat werkt, maar helemaal voorkomen dat 18-minners drinkers is niet te doen.

19 juli