80-Plussers Aalburg: Eten is 'smakeloos'

Bestrating

Uit het onderzoek blijkt dat ouderen zich vooral storen aan mankementen in de bestrating (32 procent). Als het om persoonlijke zorg gaat, wordt er vooral geklaagd over de maaltijdverzorging. Bijna 44 procent van de respondenten is daar niet tevreden over. De kwaliteit van het eten wordt omschreven als 'flauw en smakeloos' of 'te lang doorgekookt'. Ook de huisartsenzorg is een kritiekpunt. Van de geïnterviewden geeft ruim 22 procent aan dat de zorg onder de maat is. Lange wachttijden aan de telefoon en het gebrek aan persoonlijk contact worden als pijnpunten genoemd.