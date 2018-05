Aalburg en Waalwijk: forse extra gaswinning met omstreden techniek

Video Veilig met je fiets de pont op en af, hoe doe je dat eigenlijk?

24 mei DRONGELEN/WAALWIJK - ,,Een paar keer zijn we bijna platgereden." Toen Pim Bouman jaren geleden met de fiets via het Drongelense veer naar school in Waalwijk ging, was het sport om vlakbij de overkant liefst voor de auto's de pont af te rijden.