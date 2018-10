Aalburg gaat inwoners bedanken voor alle 'fijne jaren'

Alle Aalburgers krijgen nog deze week een flyer in de bus met uitgebreide informatie over 'Aalburg zwaait Aalburg uit'. Bijvoorbeeld over het aanmelden voor het ontbijt en de kindervoorstelling. De laatste wordt gehouden in het dorpshuis in Eethen (woensdag 14 november) en in d'Alburcht in Wijk en Aalburg (woensdag 21 november).