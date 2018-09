Altena treft maatregelen voor huisvesting arbeidsmigranten

,,Dat laatste is hier geen levensgroot probleem. Maar we moeten zorgen dat het niet zover komt’’, zegt Van der Hoeven. ,,Zeker als in een opgekochte woning meer mensen wonen dan er slaapkamers zijn. Dat is voor de arbeidsmigranten zelf ook niet ideaal.’’



De drie colleges noemen bewust geen aantallen in de plannen. ,,We bekijken iedere aanvraag apart. Als een ondernemer met een plan komt bekijken we de plek en het beoogde aantal. Stel dat iemand twintig of veertig mensen wil huisvesten op zijn bedrijventerrein, dan bekijken we of dat kan.’’



Bij groen licht krijgt de ondernemer een jaar lang toestemming. Als alles naar wens verloopt kan die met een jaar worden verlengd. Per gemeente kan op maximaal drie plekken woonruimte worden gerealiseerd. Als meer aanvragen volgen, moet de gemeenteraad daarover beslissen, is het voorstel.