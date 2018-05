Ammoniak vrijgekomen op boerderij Wijk en Aalburg, meerdere koeien overleden

UPDATE+VIDEO Vrouw (78) uit Werkendam overleden na botsing in Biesbosch

3 mei WERKENDAM - In natuurgebied de Biesbosch is woensdagavond een 78-jarige vrouw uit Werkendam om het leven gekomen bij een ongeluk. Ze zat als bijrijdster bij haar 80-jarige man in de auto. De wagen kwam op de Lijnoorden rond 20.10 uur in botsing met een andere auto. De twee inzittenden daarvan raakten gewond, net als de echtgenoot van de overleden vrouw.