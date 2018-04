Aubade luidt Koningsdag in Genderen traditiegetrouw in

Oranje, blauwe, rode en witte ballonnen worden de lucht in gelaten tijdens de ballonnenwedstrijd. Een enkeling heeft een zetje nodig nadat ze onder het dak van het dorpshuis blijven hangen. Christine Treffers, secretaris van Oranjevereniging Juliana Genderen, legt uit wat er vandaag allemaal op het programma staat. ,,We maken zo bekend wiens ballon het verst is gekomen. Ook komt er een clown en hebben we een dorpsbrunch.”

Deze laatste is een nieuwe activiteit. ,,Dit jaar hebben we het programma een beetje in een nieuwe jasje gestoken”, legt Treffers uit. ,,Normaal gesproken hebben we een zeskamp, maar omdat het de laatste jaren vrij koud is, organiseren we dit jaar een dorpsbrunch. Negentig dorpsbewoners hebben zich daarvoor aangemeld, dus ik denk dat het wel goed wordt ontvangen.” Ook na de brunch gaat het programma nog door. ,,Vanmiddag kunnen de kinderen apenkooien in de aula van het dorpshuis en vanavond is er een kinderdisco en een karaokewedstrijd.”

Milieuvervuiling

Commentaar over milieuvervuiling bij het loslaten van de ballonnen is er nog nooit geweest, volgens Treffers. ,,Weleens een reactie op Facebook dat het niet goed voor het milieu is, maar voor de rest geen kritiek.” De ballon van Latisha Smits legde de grootste afstand af; op 187 km van Genderen werd de ballon teruggevonden. Helaas was zij niet aanwezig om haar diploma en snoepzak in ontvangst te nemen.

Volledig scherm Koningsdag in Genderen. © Sydney Douwes

Volledig scherm Koningsdag in Genderen. © Sydney Douwes

Volledig scherm Koningsdag in Genderen. © Sydney Douwes

Volledig scherm Koningsdag in Genderen. © Sydney Douwes