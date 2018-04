Bestuurder (20) uit Wijk en Aalburg rijdt 67 km per uur te hard en moet dan rijbewijs inleveren

Wietafval over? Of 'gewone zooi'? We pleuren het gewoon de polder in

9 april Waar laat je je zooi als je hennepkweker bent? Of als je auto vol bier-, fris of pepdrankblikjes ligt? Wat doe je met de verpakking van je slaatje of de plakken kaas die je achter het stuur hebt zitten kanen? In het buitengebied van Haarsteeg, Hedikhuizen en Vlijmen wordt het gewoon in de berm gegooid.