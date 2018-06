Bewoners mogen online meepraten over de nieuwe gemeente Altena

ALTENA - Hoe moet Altena er in de toekomst uitzien? Inwoners mogen zich buigen over die kwestie.

Inwoners van Werkendam, Woudrichem en Aalburg mogen hun fantasie de vrije loop laten. Tot en met dinsdag 10 juli kunnen zij al hun opmerkingen over de nieuwe gemeente Altena kwijt en ook mogen ze foto's opsturen van hun favoriete plekjes in de gemeente.

Ideeënbus

Deze 'internetconsultatie', zoals de gemeenten deze ideeënbus noemt, volgt op een conferentie die eind mei werd gehouden. Meer dan honderd inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties spraken daar over de vraag hoe hun favoriete gemeente er uit zou moeten zien.

In deze internetenquête kunnen inwoners over elf verschillende onderwerpen meepraten. Aan de hand van stellingen kunnen zij aangegeven of die aansluiten bij de mening van de inwoner.

Recreatiebedrijven

Een van de vragen is of de nieuwe gemeente Altena het mogelijk moet maken meer recreatiebedrijven aan te trekken. Ook wordt gevraagd of bomen in de dorpen niet langer heilig zijn en dus mogen worden gekapt. En moet woningbouw worden geconcentreerd in een paar kernen van de nieuwe gemeente en zijn er nieuwe bedrijven nodig?