Bewoners Veldstraat Wijk en Aalburg woest over plan arbeidsmigranten

Ze zijn strijdbaar, de bewoners van de Veldstraat. Daarom hielden zij de avond ervoor al een eigen bijeenkomst. ,,Er zaten honderd mensen in dat zaaltje bij elkaar, ze waren unaniem tegen het plan'', zegt Verboom. ,,Het is ook een onzalig plan. De locatie ligt verscholen achter woningen en is alleen bereikbaar via één smal paadje. Het ligt er zo geïsoleerd dat er geen sprake kan zijn van sociale controle.''



De eigenaar van het pand, The Beef Company, legde zijn plannen zo'n negen maanden geleden voor aan de gemeente. Omdat het pand moeilijk te verhuren was wilde hij er 25 appartementen in laten bouwen en er arbeidsmigranten in huisvesten. Omdat er kantoorbestemming op het pand zit moet die veranderd worden in woonbestemming. Verboom: ,,Als je een beetje kan rekenen snap je dat 25 tot 30 niet rendabel is. Wij vrezen dat er uiteindelijk honderd arbeidsmigranten in komen, dat levert meer geld op en dan is het voor de eigenaar wel lucratief.''