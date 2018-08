Blauwalg in Afgedamde Maas bij Veen

Kaart In Aalburg kwam de politie dit jaar vaak te laat bij spoedmel­din­gen: in Tilburg was ze juist heel snel

2 augustus AALBURG - In de gemeente Aalburg kwam de politie het eerste halfjaar van 2018 van heel Brabant het minst vaak op tijd. Ook landelijk gezien scoort de gemeente slecht. Het lukte namelijk maar in 54,9% van de gevallen om binnen het kwartier ter plaatse te zijn. Het doel van de politie is om bij 90% van de spoedgevallen binnen het kwartier aanwezig te zijn.