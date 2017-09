Buurgemeenten: criminaliteit verplaatst als Heusden cameraschild instelt

Heusdens Ruiterfestijn verplaatst; terrein niet veilig voor mens en dier

16:14 HEUSDEN - Het Heusdens Ruiterfestijn dat stond gepland voor komende zondag, 17 september, is verplaatst naar zondag 1 oktober. De reden is dat het de afgelopen dagen zoveel heeft geregend, dat het terrein van de Heusdense Ruitersportvereniging aan de Dekkerseweg in Elshout niet veilig begaanbaar is.