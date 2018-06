Deel ambtenaren één Altena voorlopig naar Wijk en Aalburg

HEUSDEN EN ALTENA - Het gemeentehuis in Wijk en Aalburg wordt de tijdelijke locatie voor de nieuwe gemeente Altena. Er komen tachtig werkplekken, maar geen loketten of balies.

De gemeente Altena ontstaat per 1 januari, uit een fusie van Aalburg, Woudrichem en Werkendam. De gemeenteraden besloten in maart om het pand van de Rabobank in Almkerk aan te kopen als nieuwe locatie voor het toekomstige gemeentehuis. Een deel van de ambtenaren trekt daar in, maar er is (nog) niet voor iedereen plaats.

Tot er ook plaats is voor de overige ambtenaren komen er in het gemeentehuis in Wijk en Aalburg zo'n tachtig werkplekken. Het gemeentehuis daar is verkocht aan de Hervormde Gemeente, maar de gemeente heeft optie om een deel terug te huren. Dat gaat nu gebeuren.

Verbouwing

Om alle ambtenaren in Almkerk te huisvesten is een verbouwing of uitbreiding van het bankgebouw noodzakelijk. Definitieve besluiten daarover vallen pas na januari. De verwachting is dat dit het twee tot drie jaar kan duren voor de locatie Almkerk is aangepast aan de nieuwe situatie.