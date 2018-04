Deelnemers Vrijbuiters Paaswandeltocht komen van heinde en verre

Als afwisseling was deze keer Meeuwen de startplaats. ,,Doen we voor het dorp Meeuwen zelf en de routes. We kunnen nu door de Biesbosch. Maar volgend jaar is het gewoon weer vanuit Wijk en Aalburg", aldus Vrijbuiters-voorzitter Jan van Rijswijk.

Deelnemers komen van heinde en verre. Zoals Henk Dikken (77). Hij is met zijn kleindochter Roselien vanuit Hilversum naar Meeuwen gekomen voor de 20 km. ,,Lekker wandelen in een andere omgeving. Je raakt op je eigen regio uitgekeken. En het is gezellig onder elkaar. Veel bekende gezichten", vertelt de krasse heer bij het verlaten van het Meeuwense dorpshuis, de startplaats.

Hennie Peeters tuurt op een GPS-apparaat. Ze komt uit Heerlen. ,,Mijn man Theo doet hier de 50 km. en is om zeven uur al vertrokken. We zaten vanmorgen om vijf uur ook al in de auto. We zien elkaar vanmiddag wel weer want ik doe de 20 km. Zaterdag heeft Theo de Kennedymars nog gelopen (80 km). Ja, ik denk dat hij jaarlijks wel 5000 km loopt." En glimlachend: ,,We hebben elkaar ook onder het wandelen leren kennen."

Mooie routes

Voorzitter Van Rijswijk vertelt dat hij ook al deelnemers uit Duitsland en België zag starten. ,,We hebben ook mooie routes. We gaan zelfs over het wandelpad in de Oostwaard van de Biesbosch." Veel bekende gezichten ook. Zoals Rinus Fijneman (86) de Waspikker die voor de 33e keer mee loopt. Arie van Achterberg (87) is er ook. ,,Ik ben gedotterd en sinds die tijd heb ik zere voeten. Het is voorbij voor mij", vertelt de Waalwijker die nu de organisatie maar meehelpt.