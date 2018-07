Eindelijk oplossing voor Aalburgse kwestie: Bubeclu en d’Alburcht vullen elkaar aan

Met dat laatste punt komt ook een einde aan het Aalburgse voornemen om het gebouw van Bubeclu te verkopen. Als er te veel vraag is naar ruimte in het dorpshuis, kan worden uitgeweken naar Bubeclu, aan de overkant van de Perzikstraat. Dat gebouw is vanwege de goede isolatie zeer geschikt voor muziekactiviteiten. Ook in het Willem van Oranje College is ruimte over voor verhuur.