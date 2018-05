Geen bestraffende 'tegeltaks', maar beloning voor tegelloze tuin in Altena

AALBURG - Wie in Altena woont en zijn tuin vergroent of er een regenton neerzet, wordt straks misschien beloond voor die inspanningen. De gemeenten denken serieus na over een stimulans in plaats van de vorig jaar geopperde 'tuintegeltaks'.

Vorig jaar nog pleitte de Aalburgse wethouder Pim Bouman voor het belasten van compleet betegelde percelen. Hoe meer tegels, des te hoger de 'tuintegeltaks' was het idee voor de drie fusiegemeenten in spe. In de praktijk zou dat erop neerkomen dat mensen met een betegelde tuin een hogere rioolheffing gingen betalen. Dat plan staat nu in de ijskast. Samen met de twee buurgemeenten pleit Bouman nu juist voor het belonen van vergroening. ,,Hoe dat eruit gaat zien weten we nog niet. Maar we zien wel iets in het stimuleren van vergroening.''

Vergroenen

Het Waterschap Rivierenland doet dat al; sinds dit jaar kunnen inwoners tot 5000 euro terugkrijgen op het aanschaffen van regentonnen, het vergroenen van de tuin of andere maatregelen die zorgen voor een betere opname van regenwater. Wie dat doet, voorkomt immers wateroverlast.

Bouman: ,,Die regeling gaan we in onze gemeenten extra onder de aandacht brengen. We zijn erdoor geïnspireerd en hopen met een soortgelijke regeling te komen. Of dat een aanvulling of een vervanging van de subsidie van het waterschap wordt, is nog niet beslist.''

Controle

De 'tuintegeltaks' is nog niet helemaal van de baan, laat hij ook weten. ,,Maar die komt er voorlopig niet. Er zitten gewoon te veel praktische bezwaren aan.'' Alleen al het controleren wie wel of geen tuintegels heeft, is lastig. Maar de in te voeren beloning voor een tegelloze tuin sluit een hogere rekening voor een betegelde tuin niet per se uit, vindt hij. ,,In theorie bijt dat elkaar niet.''

Regenton