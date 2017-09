Husky richt slachtpartij onder schapen aan in Wijk en Aalburg: 'Dit is verschrikkelijk'

WIJK EN AALBURG - Een loslopende hond heeft dinsdagochtend op de Maasdijk in Wijk en Aalburg negen schapen doodgebeten. Zeven andere schapen raakten ernstig gewond. Schapenhoeder Rien van Loon (66) spreekt van een slachtpartij. ,,Ik heb dit in vijftig jaar nog nooit meegemaakt. Het was heel heftig om te zien”, zegt de boer aangeslagen tegen het Brabants Dagblad.

Negen dode schapen en zeven zwaargewonde, dat is het resultaat van een kloppartij van een bruinzwarte husky in een weiland in Wijk en Aalburg. Een toevallig passerende wielrenner zag de hond in het weiland achter schapen aanrennen en belde de politie. Het dier werd uiteindelijk door een hondengeleider van de politie met een speciale vangstok gevangen.

De ravage in het weiland, waar Van Loon zo’n tachtig schapen en lammeren heeft lopen, was dinsdag enorm. Acht schapen lagen dood in het gras, ze waren door de doldrieste hond bij de keel gegrepen en doodgebeten. Zeven anderen lagen zwaargewond in het weiland. ,,Het was een bloedbad”, zegt Van Loon tegen deze krant. ,,Overal lagen schapen, overal was bloed. De hond heeft de schapen flink te grazen genomen. Ze maakten geen schijn van kans.”

Belofte

Uit de chip in het oor van de hond kon de eigenaar van de hond worden achterhaald. Het bleek iemand te zijn uit Wijk en Aalburg. Inmiddels heeft Van Loon contact gehad met de eigenaar van de husky. De schade zal onderling worden afgehandeld, de hond is niet in beslag genomen. ,,Hij heeft me beloofd dat hij dit niet nog eens laat gebeuren. Daar zal ik het maar mee moeten doen.”

Met de gewonde schapen gaat het naar omstandigheden redelijk, zegt Van Loon. ,,Het was een heftige aanval. Daar heb ik het best moeilijk mee. Ik ben geen schapenhoeder geworden om ze zomaar af te laten slachten. Dit hakt er echt wel in.”

Lammetjes

Hoe groot de totale schade is, is nog niet zeggen. ,,Maar de emotionele schade is heel groot’’, zegt de vrouw van Van Loon. ,,Er liepen ook lammetjes tussen van een paar maanden oud. Wij zijn behoorlijk aangedaan. Mijn man en ik zijn al jarenlang met schapen bezig en heel betrokken bij die dieren. Het is verschrikkelijk wat daar in het weiland is gebeurd.’’

Volgens haar is het al eens eerder gebeurd dat loslopende honden hun dieren aanvielen. ,,Een paar jaar geleden was het ook mis. Toen viel een loslopende hond ook onze schapen aan. Terwijl er een heel duidelijk zichtbaar bord staat dat honden aangelijnd moeten zijn. Het was toen alleen minder ernstig dan nu.’’

Kosten