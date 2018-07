In de keuken hangt een wereldkaart uit de bijbel

WIJK EN AALBURG - Via briefjes in de supermarkt zoeken mensen spullen, of bieden die juist aan. Het Brabants Dagblad gaat op zoek naar het verhaal hierachter. Aflevering 1: Ron van Drongelen uit Wijk en Aalburg en zijn historische kaarten.

Sinds hij met vervroegd pensioen is gegaan toen hij 58 was, verzamelt en verkoopt Ron van Drongelen uit Wijk en Aalburg historische kaarten. Nu is hij 92 jaar en heeft hij er nog steeds plezier in.

,,Ik heb veel verschillende kaarten", vertelt de verzamelaar. ,,Toen ik net met pensioen ging, kocht ik kaarten van Brabant op bij een drukkerij en nu bied ik repro's te koop aan."

Rommelmarkten

Zijn appartement staat vol met ornamentlijsten, met allerlei verschillende historische gebeurtenissen en kaarten. ,,De lijsten koop ik op rommelmarkten en in kringloopwinkels. De inhoud van de lijst vervang ik meestal, maar als de schildering goed past bij de lijst, laat ik het zo."

Soms is de lijst niet meer in al te beste staat en gaat Van Drongelen er mee aan de slag in zijn werkkamer. ,,Bij dit schilderij waar Maria op staat was de omlijsting op verschillende plekken beschadigd, dus knap ik het weer op."

In zijn woonkamer prijken ook verschillende kaarten. ,,In de keuken hangt een wereldkaart uit de Nederlandse Statenbijbel."

Lap tekst

Terwijl Van Drongelen het schilderij van de muur aftilt, blijkt dat op de achtergrond een lap tekst is verwerkt. ,,Daar staat beschreven wat er op de voorkant te zien valt." Ook van andere kunst gaat zijn hart sneller kloppen. Een kaart van kasteel Slot Loevestein hangt tussen twee bloemenschilderijen. ,,Die kocht ik op een rommelmarkt en vond ik mooi staan boven mijn bank."

Zijn grote favoriet hangt in de gang. Een weergave van de Crossroute door de Biesbosch van november 1944 tot mei 1945. ,,Ik maakte het van dichtbij mee, dus dit is voor mij van historische waarde."

Marktplaats

Gelukkig krijgt Van Drongelen genoeg hulp om zijn hobby te kunnen uitoefenen. ,,De meeste van mijn kleinkinderen. Soms zetten ze advertenties op Marktplaats, waar ik dan reacties op krijg en iedere week bellen ze mij om door te geven of er ergens een interessante rommelmarkt is waar ik naar toe kan." In verschillende supermarkten heeft de kaartenverkoper kaartjes hangen. ,,Helaas krijg ik er weinig respons op, vandaar dat ik samen met mijn kleindochter Linde advertenties plaats via het internet. Maar het voornaamste is dat ik mezelf ermee vermaak."