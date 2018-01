In jaar 14 schapen dood door jagende honden: 'De meeste zijn nog drachtig ook'

Vorig jaar winter lagen twee schapen in de Maas. ,,Ik heb geen bewijs, maar vermoed dat dat ook door handen is gebeurd. Ze lopen echt niet vanzelf het water in.'' Afgelopen herfst was het helemaal een ravage. Een hond kon een nacht lang zijn gang gaan en joeg tien schapen het water in. Zeven andere werden gebeten en raakten gewond. Tussendoor was er nog een incident, waarbij een baasje een schaap zelf bij tijds uit het water haalde.



Deze dinsdagmiddag werd Van Loon weer gebeld met de mededeling dat zijn schapen waren opgejaagd. Twee ooien verdronken, één was bij zijn poot gebeten. Een vijftiental andere schapen stond verspreid in de sloot en het riet. De brandweer moest eraan te pas komen om ze op het droge te krijgen. ,,De eigenaresse van de hond was er nog bij. Zij was ook flink overstuur.''