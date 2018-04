Jaren cel geëist voor drugslabs Veen

BREDA - Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in de rechtbank in Breda 2 en 3 jaar cel geëist vanwege het professionele drugslab dat in oktober 2015 werd opgerold in Veen. Een 46-jarige man uit die plaats zou zijn terrein aan de Wielstraat hebben verhuurd en wordt medeplichtigheid verweten.

Een plaatsgenoot van 26 zou de laborant zijn geweest. Tegen hem klonk de hoogste eis. De politie rolde het laboratorium op na een anonieme tip bij Meld Misdaad Anoniem. Het was verstopt in een verborgen ruimte in de loods en in zeecontainers en trailers op het buitenterrein. Binnen in de loods werd speed gemaakt. In de containers buiten ging het om mdma, de grondstof voor xtc. Een maand later werd in dezelfde straat weer een drugslab opgerold. Er is echter geen relatie deze zaak.

Niet op komen dagen bij de rechtbank

De vermeende laborant, zoon van een bekende crimineel, heeft zich bij de politie altijd op zijn zwijgrecht beroepen en kwam bij de rechtbank ook niet opdagen. De andere man vertelde dat hij zijn loods had verhuurd aan iemand waarvan hij de achternaam niet kende. Hij heette Richard. Richard zou cash betalen en een contract was er nog niet opgesteld. ,,Ik dacht dat dat later nog wel goed zou komen'', zei hij. Een telefoonnummer van Richard? Onbekend. Waarvoor Richard de loods precies huurde dan? ,,Wist ik niet. Handel, dacht ik.''

Officier van justitie Karlijn Gimbrère vond dat de man door al die omstandigheden 'de kans aanvaardde dat er drugs werd geproduceerd. Het is algemeen bekend dat in agrarische gebieden in Brabant loodsen en schuren worden gebruikt voor drugs'.

Groot en rommelig

Advocaat Erik Thomas wilde vrijspraak voor de verhuurder, omdat het terrein echt zo groot en rommelig was dat hij echt niet per se hoefde te weten dat er drugs werd gemaakt. Adam Doesburg vond dat er te weinig bewijs was tegen zijn cliënt. Alleen diens dna werd aangetroffen, onder meer in handschoenen. De rechtbank doet 9 mei uitspraak.