Kantoorpand in beeld voor huisvesting arbeidsmigranten in Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG The Beef Company uit Rotterdam wil een kantoorpand aan de Veldstraat 16a in Wijk en Aalburg gaan verhuren aan zo’n 25 arbeidsmigranten. Omwonenden kunnen zich donderdagavond laten informeren over de plannen.

De verhuur van het pand moet geregeld worden door uitzendbureau Covebo, bij wie de seizoensarbeiders in dienst zijn. Wethouder Wijnand van der Hoeven van de gemeente Aalburg is uitgenodigd om de kant van de gemeente te belichten.

Volgens een woordvoerder van The Beef Company is het de bedoeling dat in het pand arbeidsmigranten komen te wonen, die nu nog illegaal verspreid over de gemeente in woningen zijn gehuisvest. ,,Op deze manier legaliseer je die situatie en weet je wat er in je gemeente gebeurt. En het zorgt ervoor dat de woningen waar die mensen nu zitten, weer vrijkomen voor de woningmarkt.’’

Volgens een woordvoerder van de gemeente moeten de drie Altenagemeenten nog bepalen hoe zij in de toekomst omgaan met huisvesting van arbeidsmigranten. Voor het huisvesten van 25 arbeidsmigranten in het kantoorpand van The Beef Company moet in elk geval het bestemmingsplan worden gewijzigd. ,,Daar gaat ook nogal wat tijd overheen.’’

Weerstand

Quote De praktijk leert dat het overgrote deel van de Poolse ar­beids­mi­gran­ten binnen drie jaar terugkeert naar het land van herkomst Wethouder Wijnand van der Hoeven Eerdere plannen in Eethen en Veen stuitten op weerstand bij omwonenden. Na protest van buurtbewoners werd vorige week bekend dat het plan om 150 arbeidsmigranten te huisvesten in de Wielstraat in Veen, niet doorgaat. De omwonenden zijn blij dat PT Creations en Van Doorn Flexibele Workforce Group door gebrek aan draagvlak alsnog hebben afgezien van de plannen. De gemeente en de twee bedrijven gaan overleggen om een andere plek te zoeken.



De gemeenteraad van Aalburg sprak in februari over deze problematiek. De schatting is dat in de regio Altena zo’n 1000 arbeidsmigranten werken en wonen. Om ongewenste situaties te voorkomen wil Aalburg spelregels opstellen voor het huisvesten van arbeidsmigranten.

Nieuwbouw

Volledig scherm Wethouder Van der Hoeven. © gemeente Aalburg Op basis van voorspellingen schat de Aalburgse wethouder Wijnand van der Hoeven in dat er de komende tien tot vijftien jaar nog wel arbeidsmigranten nodig zijn in Nederland. ,,De praktijk leert dat het overgrote deel van de Poolse arbeidsmigranten doorgaans binnen drie jaar terugkeert naar het land van herkomst. Slechts zo’n 10 procent blijft in Nederland. Het is daarom niet logisch om speciaal voor deze groep nieuwbouw te neer te zetten.’’



Volgens Van der Hoeven zijn er in de gemeente Aalburg nu zo’n vijftig adressen waar arbeidsmigranten wonen. Afgelopen jaar moest tien keer worden opgetreden omdat er uit de buurt klachten waren over overlast in de vorm van lawaai of fout parkeren, zo meldde hij de raad vorige maand.

Boerenschuur

Het zonder vergunning huisvesten van arbeidsmigranten is een economisch delict, aldus Van der Hoeven. Aalburg denkt na over verschillende vormen van huisvesting. Dat varieert van vijf personen in een woning tot twintig mensen op het eigen erf in een boerenschuur. Of misschien wel tweehonderd mensen in een leegstaande bedrijfsruimte. Het college wil graag weten hoe de gemeenteraad tegen de problematiek aankijkt en of je voor grotere groepen kiest voor een woongebied, een industrieterrein of het buitengebied.