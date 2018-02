Kinderen treiteren bejaarden in Wijk en Aalburg: 'Ze gooien zelf hondenpoep tegen de ruit'

In Heusden zijn huizen het duurst

31 januari De Langstraat. Wie op zoek is naar een koophuis in De Langstraat, betaalt in Heusden gemiddeld het meest. Volgens Woningmarktcijfers.nl zijn huizen in Waalwijk in deze regio het goedkoopst. Loon op Zand zit daar tussenin.