Marianne Vos 'voor de zoveelste keer' gekroond tot Wijk en Aalburgs sportvrouw

Nog één keertje Cupido spelen: populaire trouwambtenaar neemt afscheid op Valentijnsdag

12 januari DUSSEN - Ze is écht op Valentijnsdag jarig. Dus als ze op 14 februari 67 jaar wordt is dat voor Dite van Vianen uit Dussen ook echt de dag dat ze met pensioen gaat. Maar dat doet ze niet zonder een knal: ze wil dan een echtpaar dat ze ooit trouwde de huwelijksbeloften laten bekrachtigen. Bij haar thuis. Het mogen er ook twee of drie zijn.