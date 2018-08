Meer dan 2000 belangstellenden op Boerenerfdag op geitenhouderij van Combee in Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG - ,,Ze hebben wel grote uiers. Sommigen tot de grond toe." De kleine Daniek Oskam kijkt verbaasd naar de geiten van Oscar en Anita Combee. ,,Maar het lijken me grappige dieren." Daniek torst een cavia in een doosje. ,,Net bij de caviarace gewonnen", zegt ze triomfantelijk. ,,Hij heet Ricky."

Veel jeugd is deze zaterdag op de Boerenerfdag te vinden. Een springkussen, een kipper die als glijbaan dienst doet en een ritje op een pony zorgt voor nog meer vertier. Maar ook heel veel volwassenen komen een kijkje nemen. Eigenaar Oscar Combee weet niet wat hij ziet. ,,Als ik hier 's morgens buiten kom, zie ik niemand en nu zoveel mensen." Geitenhouderijen hebben een moeilijke tijd achter de rug. De geitenhouders gingen een tijd lang vanwege de Q-koorts gebukt onder een negatief imago. ,,We hebben het inderdaad moeilijk gehad. Gelukkig is dat voorbij. Ik heb vandaag nog niemand gehoord dat men huiverig is om hier te zijn", zegt Combee.

Verbinden

Elk jaar organiseert de ZLTO een boerenerfdag. De geitenhouderij van Combee is vandaag gastheer. Het bedrijf verkaste in 2016 van Genderen naar Wijk en Aalburg waar aan de Dodensteeg een moderne geitenhouderij met 600 geiten werd gerealiseerd. ,,We proberen zo de boeren en de burgers op een leuke manier te verbinden. Elk jaar bij een andere agrarische tak", vertelt Berdine den Hartog van de ZLTO.

Modern bedrijf

In de geitenstal legt Oscar Combee uit hoe er wordt gewerkt. ,,Ik krijg veel vragen over de hoorns van de geiten. Waarom de ene geit grote hoorns heeft, de andere kleine of helemaal geen hoorns heeft." Natuurlijk krijgt Combee de vraag voor de kiezen hoeveel melk een geit per dag geeft. ,,Dat is gemiddeld drie en een halve liter. En een geit wordt twee keer per dag gemolken", luidt het antwoord. Oud-agrariër Izaak den Dekker hoort het met interesse aan. ,,Ik ga elk jaar naar de Boerenerfdag. Wat me vandaag opvalt is dat het hier een modern bedrijf is. Combee mag er terecht trots op zijn." Dirk de Waal aanschouwt ook. ,,Weet je dat de geit vroeger een armelui's koe werd genoemd ? Voor veel mensen was een koe te duur en werd er een geit aangeschaft."

Producten

Bij de talrijke kraampjes met agrarische (vooral biologische) producten is het ook druk. Ellie van der Beek uit Genderen staat er met mousserende appelwijn. ,,Deze is gemaakt van de Eethense wijnappel. Alles gaat op een biologische wijze de fles in. Er zitten absoluut geen chemische middelen bij", vertelt ze. Druk is het rond drieën ook bij de Brandweer van Genderen waarvan Combee vrijwilliger is.. Er wordt een ongeluk nagebootst waarbij een auto wordt opengeknipt om slachtoffers te redden.