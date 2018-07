Namen verzetshelden en oorlogsslachtoffers niet op WOII-monument in Veen

BeNe Ladies Tour en Vos blij met elkaar: 'Wed­strijd in opkomst'

19 juli Vrouwenwielrennen is hot. In de schaduw van nieuwe sterren als Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten en Chantal Blaak blijft ook Marianne Vos een winnaar. Donderdagavond gaat ze in Oosterhout met nummer 1 van start in de BeNe Ladies Tour.