Naterop keurt geweld tegen de politie in Veen volledig af

VEEN - De spanning in Veen loopt weer hoog op, nadat twee avonden achter elkaar sloopauto’s in brand waren gestoken. Eergisteren werden de hulpdiensten zelfs met stenen en flessen bekogeld. Ook in de nacht van vrijdag op zaterdag ging een auto in vlammen op .

Bij rellen donderdagavond in het Brabantse dorp Veen zijn twee aanhoudingen verricht. Een 48-jarige man uit Veen werd in de boeien geslagen vanwege opruiing, een 28-jarige man uit Wijk en Aalburg ging de cel in omdat hij agenten had beledigd.

Rond middernacht werd op de beruchte kruising Witboonstraat-Van der Loosstraat een sloopauto in brand gestoken, een traditie in Veen rond de jaarwisseling. Het liep echter flink uit de hand toen de politie in actie kwam toen iemand voor de lol op een brandweerauto klom. De situatie werd zo grimmig dat er extra politiemensen werden opgetrommeld. Toen de 48-jarige Veener werd aangehouden wegens opruiing sloeg de vlam in de pan en keerde het publiek zich tegen de agenten, die met stenen en flessen werden bekogeld. Er zijn geen politiemensen gewond geraakt.



Ook werd tegen de politieauto geschopt en werd er een spiegel vanaf geslagen. Pas nadat de politie enkele charges had uitgevoerd had het publiek er kennelijk genoeg van en werd het rustig in het hart van het dorp.

Quote De recherche stelt een onderzoek in. De man stookte de boel voortdurend op. Woordvoerder politie

Gisteren in de loop van de dag werd de man die agenten beledigde op vrije voeten gesteld. De 28-jarige man uit Wijk en Aalburg kreeg wel een proces-verbaal mee naar huis en heeft de komende dagen een meldplicht. Hij moet zich elke avond op het politiebureau in Oosterhout melden. Op welk tijdstip dat is kon een woordvoerder van de politie niet zeggen.

De andere arrestant, de 48-jarige man uit Veen, zit voorlopig nog vast. De man, een bekende bij de politie, bleef de boel voortdurend opstoken wat uiteindelijk voor de politie aanleiding was om hem in de boeien te slaan. Toen was het kwaad echter al geschied, want dat was het moment waarop het volledig mis ging en het publiek zich tegen de agenten keerden.

Omdat tegen de man een gerechtelijk vooronderzoek loopt blijft hij nog in hechtenis. Of hij wordt vastgehouden tot na de jaarwisseling kon de woordvoerder van de politie niet zeggen. ,,De recherche stelt een onderzoek in naar zijn gedrag, de man stookte de boel voortdurend op’’, aldus de woordvoerder van de politie.

Extra zware eis

Burgemeester Fons Naterop van de gemeente Aalburg, waar Veen onder valt, zei in een korte verklaring ‘het te betreuren wat er donderdagnacht in Veen is gebeurd’. ,,In het bijzonder richting de hulpverleners. Ik keur het geweld van de relschoppers richting de politie volledig af. De hulpverlenende diensten moeten hun werk zonder escalatie van omstanders kunnen uitvoeren.’’