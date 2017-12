Nieuwjaarstraditie blijft in stand; meerdere autobranden, ME houdt toezicht

Caravan vol autobanden gaat in rook op in Wijk en Aalburg

1:08 WIJK EN AALBURG - Wanneer je het rokende hoopje op straat ziet liggen, is het moeilijk om te bedenken dat het ooit een caravan was. Maar dat is wel degelijk hetgeen dat zondagnacht in vlammen opging op de Veldstraat in Wijk en Aalburg.