Ook na wéér een brand en geweld: mondje dicht, want dat is Veense traditie

Bij daglicht resteren slechts glasscherven, héle bierflessen en Red Bull-blikjes. De uitgefikte sloopauto is al weg. Probeer in Veen maar eens iemand aan de praat te krijgen. Bij koopcentrum Duijzer, willekeurige voorbijgangers, niemand wil er iets over zeggen. Is het uit vrees of houden ze de gelederen gesloten? Veen is net Las Vegas; what happens in Veen stays in Veen.



Omwonenden van het kruispunt zaten eerste rang, maar hun naam is haas. Niks gezien, niks gehoord. ,,Bent u politie?" Nee, van het ... Vlam, de deur is al dicht. Met veel pijn en moeite is er één buurtbewoner die anoniem iets wil zeggen. Hij heeft door alle heisa heen geslapen. ,,Eerder op de avond was er wel meer reuring. Steeds dezelfde de auto's door de straat. Ik dacht het zal wel weer een bende worden, maar dat ze zouden stoken ..." Daar zit in Veen blijkbaar verschil in. ,,Met een bende bedoel ik een paar brandende autobanden."