Ook zaterdagnacht auto uitgebrand in Veen: één persoon aangehouden

Ook na wéér een brand en geweld: mondje dicht, want dat is Veense traditie

29 december VEEN - En weer ging er - met oud en nieuw in aantocht - een auto in vlammen op in Veen. Als klap op de vuurpijl werd ook de politie nog eens belaagd. Een dag later houdt iedereen de kaken stijf op elkaar. En zo blijft een 'traditie' in stand.