Oorlogsslachtoffers in Veen op gedenkteken

Het plan om in de nieuwbouwwijk Den Eng in Veen een monument te plaatsen ter herinnering aan de inwoners die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen, krijgt steeds meer vorm.

Er is inmiddels gekozen voor een ontwerp dat nu verder uitgewerkt wordt. Het is de bedoeling om het vrijheids-/vredesmonument in september te plaatsen en te onthullen. ,,Dit past ook mooi in het Jaar van het Verzet 2018’’, vertelt Jan Vos, voorzitter van de initiatiefgroep.

Bloem van de natie

Het monument past ook in de wijk waar op initiatief van dezelfde groep al straatnamen zijn vernoemd naar personen die in de oorlog voor hun verzetsdaden zijn gefusilleerd. ,,Zij gelden nog altijd als de bloem van de natie, die hun daden met hun leven moesten bekopen voor koningin en vaderland’’, aldus Vos.



Hij vertelt dat op het monument niet alleen de namen van de gefusilleerden komen te staan, maar ook van degenen die in de nadagen van de oorlog zijn omgekomen onder meer door een bombardement bij Den Eng.



De afgelopen tijd zijn verschillende ontwerpen de revue gepasseerd. Gekozen is nu voor een transparant monument. Een roestvrijstalen achteroverstaande constructie met in het midden en aan beide zijden zwart natuursteen. Op de middelste plaat worden de namen van de gefusilleerden in foto-ets geplaatst.

Quote De personen naar wie de straten zijn vernoemd, krijgen zo een gezicht voor de bewoners. Jan Vos

In de zijpanelen komen de namen van de andere gesneuvelden. De halfronde opstelling met een open karakter symboliseert de vrede, de vrijheid en onafhankelijkheid waarvoor de gefusilleerden hun leven hebben gegeven. Aan de onderkant komt een tekst waarbij de school in Veen wordt betrokken.

Gedenkplaats

Volgens Vos is het monument een gedenkmonument. ,,Gedenken is het weer in het heden halen van wat vroeger is gebeurd en wel op zo’n manier dat het een plaats in ons leven krijgt. De personen naar wie de straten in Den Eng zijn vernoemd, krijgen hierdoor een gezicht voor de bewoners.

De initiatiefgroep heeft een duidelijke keuze gemaakt tussen gedenken en herdenken. De Dodenherdenking op 4 mei is en blijft bij het grafmonument op de kerkelijke begraafplaats. Dat is voor ons nooit een punt geweest. Dit is en blijft altijd een waardige gedenkplaats voor de nabestaanden.’’ De totstandkoming van het monument wordt mogelijk door onder andere steun van Woonlinie en subsidies van de Aalburgse Cultuurraad en particulieren.