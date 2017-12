Opnieuw auto in brand gestoken in Veen; politie en brandweer bekogeld

UPDATEVEEN - Nieuwjaarsnacht is al lang niet meer het enige tijdstip waarop in Veen 'los' wordt gegaan: in de nacht van donderdag op vrijdag zijn politie, brandweer en pers bekogeld bij een auto die in brand was gestoken aan de Witboomstraat. Enkele tientallen relschoppers keerden zich hier kort na middernacht tegen de hulpverleners.

Volgens getuigen was de sfeer uitermate grimmig en werd er gevochten met de politie en met stenen en bierflessen gegooid. De politie verrichte enkele charges om de relschoppers uiteen te drijven. Deze verspreidden zich daarna in de omgeving en sloegen de brandhaard aan de Witboomstraat in kleine groepjes op afstand gade. De politie hield niet meteen relschoppers aan, maar een woordvoerder sloot niet uit dat dit later in de nacht alsnog zou gebeuren.

Tijdens de rellen werden ook fotografen uit veiligheidsoverwegingen met klem door de politie geadviseerd te vertrekken. Die was in groten getale aanwezig in de Witboomstraat met ongeveer tien politieauto's. Ook zou een hondenauto in Veen aanwezig zijn. De brandweer was uitgerukt met één blusvoertuig.