Pim Bouman gaat het nu doen bij de VVD Altena

Pim Bouman is nu nog wethouder namens Belangen Aalburgse Burgers (BAB) wethouder in de Aalburgse gemeenteraad. Eerder dit jaar gaf de BAB al aan dat de partij zich zou opheffen. Van aansluiting bij Altena Lokaal is het ook niet gekomen. ,,Zelfstandig verdergaan in de nieuwe gemeente is niet realistisch. De BAB is opgericht als een Aalburgse partij", verklaarde raadslid Kees Noorloos het besluit. Pim Bouman gaf onlangs al aan dat hij zijn politieke carrière bij de VVD zou willen voortzetten.