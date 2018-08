Politie berispt rij-instructeur in Aalburg: 'even' op stoep parkeren mag niet

In één van de Aalburgse kernen troffen wijkagenten een lesauto op de stoep aan. ,,En dat hoort niet. De stoep is voor voetgangers, daar mag je niet op rijden en niet op stilstaan'', licht één van hen toe. De instructeur verklaarde weliswaar dat het maar 'eventjes' was, maar daar neemt de politie geen genoegen mee.

Flauwekul

,,De instructeur deed het af als flauwekul, maar dat is het natuurlijk niet. Als dit een examen was, dan was de leerling gezakt. Gelukkig voor de leerling was het een gewone rijles.'' De instructeur werkt voor een grotere rijschool ergens in Brabant. De politie laat weten het bedrijf te zullen aanschrijven. ,,We vinden dat een rijschool het moet weten als een instructeur de verkeersregels niet serieus neemt, we sturen de brief als waarschuwing.''