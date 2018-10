Pronkstuk Museumplein Aalburg: 'Met die porseleinen schakelaars is het begonnen'

"Met die schakelaars is het begonnen, vandaar", zegt verzamelaar Wout Verdoorn (79) uit Eethen. "Ik was elektricien bij een bedrijf in Gorinchem. Op enig moment, het was in de jaren vijftig, werd het zusterhuis naast de kerk in Gorcum verbouwd. Daarbij moesten alle schakelaars worden vernieuwd. Ik vond het doodzonde om die oudjes weg te gooien, dus heb ik er een stuk of veertig weten te redden." Ze liggen allemaal in zijn museum, op de bovenste verdieping van woonzorgcentrum Maaswaarden in Wijk en Aalburg.