Rekken vol zonnebrillen leeggeroofd bij Kroon Optiek in Aalburg

Twee Gebroeders in Nieuwkuijk: Twee molens met ieder een heel eigen functie

19:30 NIEUWKUIJK - De molen 'De Twee Gebroeders' in Wijk en Aalburg, met op de achtergrond de Maas, is een ronde stenen stellingmolen, gebouwd in 1872. Na een vrij ingrijpende restauratie in 2003 draaide de molen wel regelmatig maar er werd bijna niets gemalen. Sinds 2016 is de molen weer echt in werking en zijn de molenstenen vernieuwd dankzij een schenking van de oud eigenaar.