Zwarte rookwolken trekken over woonwijk Genderen door uitslaande brand: 'Sluit ramen en deuren'

Waterschappen zijn trots: bioplastic uit rioolslib dingt mee naar innovatieprijs

13 februari GENDEREN/BOXTEL/BREDA - Het van rioolslib gemaakte bioplastic is genomineerd voor een innovatieprijs . Het project van onder meer de waterschappen Brabantse Delta in Breda en De Dommel is een van de drie genomineerden voor de verkiezing van de Water Innovator of the Year.