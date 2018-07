Rotterdammer die vrouwen lastig viel in Babyloniënbroek en Meeuwen deed niks strafbaars

Namen verzetshel­den en oorlogs­slacht­of­fers niet op WOII-monument in Veen

20 juli VEEN - De namen van verzetshelden en oorlogsslachtoffers uit Veen mogen echt niet op het nog te bouwen vredesmonument in Veen prijken. ‘Het benoemen van namen roept nogal wat weerstand op het in dorp’, schrijft burgemeester Fons Naterop in een brief.