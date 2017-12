Schaatsbaan op Marktplein van Wijk en Aalburg is open

WIJK EN AALBURG - Woensdagmiddag is in Wijk en Aalburg op het Marktplein de schaatsbaan opengesteld. Tot en met zaterdag kan er geschaatst worden. Het is voor het eerst dat ondernemersvereniging Hart van Aalburg dit evenement koppelt aan het Moonlight Shoppen dat vrijdag plaats gaat vinden.