Schuur in brand in Babyloniënbroek

Verbazing in Werkendam en Woudrichem over forse investering Aalburg in ge­zond­heids­cen­trum

13 april WERKENDAM/WIJK EN AALBURG - Hoe kan Aalburg 1,4 miljoen euro extra investeren in een gezondheidscentrum bij d'Alburcht in aanloop naar de herindeling? AltenaLokaal wil van de colleges in Woudrichem en Werkendam weten hoe dat mogelijk is.