Sporen in de sneeuw verraden vernielers in Eethen

Kerstpakketten gestolen van Kaasboerderij: 'Gelukkig zijn ze niet in mijn huis geweest'

9 december GENDEREN - Bij de Kaasboerderij De Lange Hoeve is vrijdagnacht rond 00.45 uur ingebroken. Bij de inbraak zijn kerstpakketten gestolen, die Herman van de Heuvel voor zijn klanten had samengesteld. ,,Ik heb een klant moeten bellen om een paar uur later te komen."