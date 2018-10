Stel uit Veen blijft in gevangenis na vondst drugs

BREDA/VEEN - Ze hadden graag even met elkaar willen 'knuffelen', maar ook dat was ze niet gegund. Een 26-jarige vrouw uit Veen en haar 24-jarige vriend werd maandagmiddag bovendien duidelijk dat ze voorlopig nog in de gevangenis blijven zitten. Gescheiden van elkaar.

De rechtbank in Breda zag nog geen aanleiding om het voorarrest van de twee op te heffen. In de woning van de twee geliefden aan de Hubertus Schreudershof in Veen vond de politie op 29 juni flinke hoeveelheden drugs. Behalve de twee geliefden werd ook een 46-jarige man uit Culemborg aangehouden. Ook hij blijft voorlopig vastzitten.

Justitie denkt dat de man uit Culemborg een drugshandelaar was die ook het duo uit Veen aanzette tot de handel in drugs. In de woning in Veen vond de politie 4,4 kilo speed (amfetamine), 285 xtc-pillen en 187 gram hennep. Bij de Culemborger thuis werd nog eens vijf kilo speed gevonden.

Woning kwijt

Burgemeester Naterop van de gemeente Aalburg deed de woning voor drie maanden op slot, de woningcorporatie zegde de huurverbintenis op. Het duo uit Veen heeft inmiddels ook flinke financiële problemen, zo werd duidelijk in de rechtbank. Als hun voorarrest zou worden opgeheven, zouden ze in elk geval weer kunnen gaan werken, zo betoogden hun advocaten.

De rechtbank ging er niet in mee. Ook al niet omdat de drie verdachten tot nog tot niets hebben willen verklaren bij de politie. ,,En dus kunnen we moeilijk inschatten hoe groot de kans is dat jullie weer in herhaling vallen", zei de rechtbankvoorzitter. ,,We weten niet hoe diep jullie in de drugshandel zitten. Maar het gaat om zulke grote hoeveelheden drugs dat het voor de hand ligt dat dit niet eenmalig was".