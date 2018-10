Techniek leer je het beste in de praktijk, dus leve de bedrijfsschool

Zelden iemand zo zien staan glimmen als hier, op de eerste verdieping in de nieuwe bedrijfshal van installatiebedrijf Tibo Veen. Naast minister Arie Slob van Onderwijs staat een jonge jongen, amper droog de oren, in een veel te grote blauwe stofjas. Hij poseert toch maar mooi naast Zijne Excellentie voor de pers, plus een woud aan mobieltjes. De jongen is leerling van het Willem van Oranje College (WvO) in Wijk en Aalburg. En hij gaat hier straks les krijgen; méér praktijk kun je niet krijgen.