'Telefoontjes zijn onmisbaar in strijd tegen drugsdealers'

WIJK EN AALBURG - Wie overlast meldt, helpt mee drugsdealers aan te pakken. En het werkt, stelt de Aalburgse politie. ,,Maar het kost tijd, voordat we genoeg informatie hebben om in actie te mogen komen.''

De politie bellen? Dat deden Aalburgers niet zo snel. In de strijd tegen drugsoverlast zien agenten echter een kentering. Begin deze maand jubelden Aalburgse dienders dat ze - dankzij meldingen - eindelijk genoeg informatie hadden om een onderzoek te starten naar dealers. Die opereerden vanuit huizen in Wijk en Aalburg en Veen.

Steeds meer inwoners schromen volgens het korps niet langer om de politie te bellen als ze in de nachtelijke uren wakker worden van overlast. ,,Dan is er sprake van aanloop op momenten dat omwonenden rust willen", weet Eric Passchier, woordvoerder namens de politie Zeeland-West-Brabant, waar ook Aalburg onder valt. ,,Het gaat dan om geschreeuw, ruzie-achtige taferelen op straat en parkeeroverlast."

Herrie die de gemiddelde wijkbewoner misschien niet met drugs associeert, maar vaak is er wel degelijk een verband. ,,We zien echt een toename van het aantal meldingen", aldus Passchier. ,,Een deel van de inwoners is lange tijd wars geweest van contacten met de politie. Maar ze ervaren dat locaties aangepakt worden als ze een melding doen."

Terugkoppeling

'Uw melding helpt aan de oplossing van úw probleem', twitterden agenten deze maand. ,,Berichten op Twitter stimuleren het doen van meldingen. Het is een manier om anonieme melders een terugkoppeling te geven." Het effect van een telefoontje naar de politie is groter dan de melders wellicht vermoeden. Zónder tips is het veel moeilijker om iets te beginnen tegen dealers.

Passchier: ,,Die tips hoeven niet heel concreet te zijn, in de zin van: 'Ik zag dat A aan B een zakje pillen gaf'. Als iedereen het blijft melden als er overlast is, krijgen wij na verloop van tijd een goed beeld van de aanloop. We vragen ook om kentekens. De achtergrond van de autobezitter kan veel informatie opleveren. En het is waardevol als we weten hoe lang bezoekers in een woning blijven. Zes bezoekers in een uur, die maar enkele minuten blijven? Dat zegt iets."

Quote Die tips hoeven niet heel concreet te zijn, in de zin van: 'Ik zag dat A aan B een zakje pillen gaf’ Eric Passchier, Woordvoerder politie

Het kan soms maanden duren voordat de politie een huis kan bezoeken, zelfs al wéét de hele straat dat er gedeald wordt. ,,We moeten informatie en bewijs hebben voor we iets kunnen doen. Pas als dat voldoende is, geeft de officier van justitie toestemming een onderzoek te starten." Daarna wordt het huis bezocht. Alleen al de voorbereiding van zo'n onaangekondigd bezoek kost tijd. ,,Soms is er vooraf ook overleg nodig met de gemeente en de woningbouwcorporatie."

Hoe meer meldingen over ongure zaken - al dan niet anoniem - des te beter, stelt hij. En niet alleen omwille van de nachtrust van onschuldige buurtbewoners. ,,Ouders die weten dat hun kind drugs gebruikt, komen daar steeds vaker mee naar buiten. Niet alleen wordt hun kind daardoor geholpen: ook krijgen wij dan een beeld van dealeradressen en dealers."

Drugsverslaafde broer

Achter de nachtelijke herrie schuilt soms veel leed. ,,In één wijk zal het vanaf november weer rustig zijn", weet Passchier. Allemaal dankzij een man die zich grote zorgen maakte om zijn drugsverslaafde broer. ,,Hij zat met zijn handen in het haar. Maar zodra wij dat weten, kan ook de gemeente helpen. En de woningbouwvereniging." Het resultaat: de drugsverslaafde man krijgt een nieuw huis in een andere plaats. Een kleine woning, waar het moeilijk is om bezoek te ontvangen. Ook krijgt hij verslavingszorg en hulp bij zijn financiële problemen. Beter voor de man, maar ook voor de omwonenden. Passchier: ,,De buurt zal direct merken dat de overlast voorbij is."