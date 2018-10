Toerfietsers nemen afscheid van gemeente Aalburg

Jongeren­raad Altena gaat zelf onderzoek doen naar uitgaans­aan­bod

21 september De Jongerenraad van Altena gaat zelf onderzoeken aan wat voor soort uitgaansgelegenheden behoefte is in Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Hun bevindingen gaan ze terugkoppelen aan het gemeentebestuur van Altena, zo is afgesproken.