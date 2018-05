Twee Gebroeders in Nieuwkuijk: Twee molens met ieder een heel eigen functie

NIEUWKUIJK - De molen 'De Twee Gebroeders' in Wijk en Aalburg, met op de achtergrond de Maas, is een ronde stenen stellingmolen, gebouwd in 1872. Na een vrij ingrijpende restauratie in 2003 draaide de molen wel regelmatig maar er werd bijna niets gemalen. Sinds 2016 is de molen weer echt in werking en zijn de molenstenen vernieuwd dankzij een schenking van de oud eigenaar.

Tijdens de landelijke molendag zijn Verbeek en Johan van Rijswijk aanwezig om bezoekers rond te leiden. In de molen wordt alleen biologisch meel gemalen. Verbeek vertelt: ,,Het meel wat wij hier malen is bestemd voor de plaatselijke bakker. In Veen hebben we ook een molen met een winkel. Daar worden ander soort melen gemalen en verkocht naast bak- en broodmixen. Uiteraard verkopen ze ook ons biologische meel. Je moet er als molenaar voor zorgen dat het biologisch meel apart van de andere meelsoorten gemalen wordt." ,,En", vervolgt hij, ,,om je meel als biologisch te mogen verkopen moet je een SKAL keurmerk hebben".

Maalproces

Op mijn vraag wat er nog meer moet gebeuren vertelt Verbeek: ,,We zijn nu bezig met het maken van een Jacobsladder. Die vergemakkelijkt het totale maalproces" En wat betreft de belangstelling voor de molen, inwoners en toeristen weten de weg te vinden.

De Emma Molen in Nieuwkuijk is gebouwd in 1886 en vernoemd naar de toenmalige koningin Emma. In de molen is een restaurant en broodwinkel gevestigd en maalt de molen volop. Kees van Buul, de oud eigenaar en molenaar heeft na 25 jaar het horeca gedeelte overgedaan aan Lars van de Wiel en Joost van Eijk. ,,Wij zijn 7 dagen per week geopend vanaf 10.00 uur en de sluitingstijd is afhankelijk van de bezoekers. We hebben in februari het horeca gedeelte aangepast en het loopt goed. We gebruiken zoveel mogelijk streekproducten waaronder het brood wat hiernaast gebakken wordt en waarvoor het meel hierboven ons gemalen wordt ", vertelt van Eijk.

Verrekkes lekker