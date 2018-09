Uitgeleend paspoort leidt tot dood onderduiker Citroen

Asfalt scheurt door droge zomer; vooral Aalburg moet aan de bak, in Waalwijk alleen schade aan Winterdijk

8 september AALBURG/WAALWIJK - De asfaltwegen in Het Land van Heusden en Altena hebben het de afgelopen maanden flink te verduren gehad door de lange periode van droogte. Alleen al in de gemeente Aalburg zijn in negen wegen scheuren ontstaan. ,,Op sommige plekken is de weg 5 tot 6 centimeter verzakt."