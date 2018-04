Veen herdenkt oorlogsslachtoffers op Fort De Bilt

Jaren cel geëist voor drugslabs Veen

28 april BREDA - Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in de rechtbank in Breda 2 en 3 jaar cel geëist vanwege het professionele drugslab dat in oktober 2015 werd opgerold in Veen. Een 46-jarige man uit die plaats zou zijn terrein aan de Wielstraat hebben verhuurd en wordt medeplichtigheid verweten.